Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ

Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ вышли на танкоопасные рубежи и готовились к наступлению в лесной посадке.

Минобороны показало видео боевой работы подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны нанесение огневых ударов по позициям украинских националистов расчетами ПТРК "Корнет". Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ вышли на танкоопасные рубежи и готовились к наступлению в лесной посадке.

В результате действий подразделений ВДВ также была уничтожена бронированная техника украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России