Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ

Минобороны показало видео боевой работы подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны нанесение огневых ударов по позициям украинских националистов расчетами ПТРК "Корнет". Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ вышли на танкоопасные рубежи и готовились к наступлению в лесной посадке.
В результате действий подразделений ВДВ также была уничтожена бронированная техника украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все