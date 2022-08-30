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Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ

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Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ вышли на танкоопасные рубежи и готовились к наступлению в лесной посадке.

Минобороны показало видео боевой работы подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны нанесение огневых ударов по позициям украинских националистов расчетами ПТРК "Корнет". Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ вышли на танкоопасные рубежи и готовились к наступлению в лесной посадке.

В результате действий подразделений ВДВ также была уничтожена бронированная техника украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вдв, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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