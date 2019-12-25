Меру пресечения фигуранту расследования выберут 23 марта.

Экс-сенатора Бориса Шпигеля вынесли из Басманного суда на носилках скорой помощи. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный корреспондент из зала инстанции. Он уточнил, что в суде рассматривалось ходатайство следственных органов по избрании меры пресечения фигурантам уголовного коррупционного дела в Пензенской области.

Из-за ухудшившегося состояния здоровья обвиняемого суд не смог арестовать Шпигеля. В помещение были вызваны сотрудники скорой помощи, которые забрали фигуранта расследования на носилках.

Напомним, что ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы заявили, что срок задержания Бориса Шпигеля продлен до 23 марта текущего года. Решение об аресте обвиняемого отложено до 15 часов 23 марта.

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева.

Фото: Piter.tv