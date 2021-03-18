Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко

Президент Федерации водного поло будет под стражей до 16 мая.

Басманный суд Москвы арестовал главу трех спортивных федераций Алексея Власенко. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская. Чиновница заявила, что фигурант расследования подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Он будет находиться под стражей до 16 мая.

Защита назвала выводы, изложенные в ходатайстве следователя, необоснованными, не подтвержденными материалами дела. Обвинение предъявлено необоснованно. заявление адвокатов

В комментарии журналистам "РИА Новостей" собственный источник уточнил, что уголовное дело против Власенко не связано с его работой в российских спортивных федерациях. В рамках заседания сторона защиты просила суд ограничиться домашним арестом или залогом в размере до десяти миллионов рублей. По мнению юристов, их клиент не намерен скрываться от следствия, ликвидировать против себя улики или мешать установлению истины. Он также имеет положительные характеристики и государственные награды.

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Видео: Telegram / РИА Новости