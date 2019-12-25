СК просит арестовать президента Федерации водного поло Власенко

Чиновник подозревается по статье о мошенничестве.

Следственный комитет России просит арестовать президента Федерации водного поло Алексея Власенко. Об этом рассказали представители пресс-службы Басманного суда столицы. По данным надзорного ведомства, фигурант расследования подозревается в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ).

В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что Алексей Власенко также является главой Федерации прыжков в воды и Федерации синхронного плавания. Чиновник был переизбран президентов всех трех ведомств во второй половине прошлого года.

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Фото: Piter.tv