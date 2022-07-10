Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в Германии

Он отметил, что ситуация не изменится в течение следующих недель, месяцев и даже лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в стране. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам Шольца, ситуация не изменится в течение следующих недель, месяцев и даже лет. Он отметил, что Берлин делает все необходимое, чтобы закрыть потребности страны в топливе. Речь идет о строительстве трубопроводов и заполнении хранилищ.

Также Шольц добавил, что в долгосрочной перспективе Германия будет стремиться к независимости от импорта нефти, угля и газа, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии.

Ранее Шольц ответил на призыв немцев снять антироссийские санкции.

Видео: YouTube / Bundesregierung