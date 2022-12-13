  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России
Сегодня, 16:42
126
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России

0 0

По его словам, Украина готова к мирному решению конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Украина готова к мирному решению конфликта. Также Шольц отметил, что речь должна идти не о "замороженном" конфликте. Он также подчеркнул, что мир должен наступить не на условиях России.

Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для ударов по территории России.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL

Теги: канцлер германии, конфликт, мир, олаф шольц, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии