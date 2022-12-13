По его словам, Украина готова к мирному решению конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Украина готова к мирному решению конфликта. Также Шольц отметил, что речь должна идти не о "замороженном" конфликте. Он также подчеркнул, что мир должен наступить не на условиях России.

Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для ударов по территории России.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL