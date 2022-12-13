Он подчеркнул, что власти сосредоточены на подготовке контрнаступательных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для ударов по территории России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам главы государства, у Киева не осталось оружия, с помощью которого это можно было бы сделать. Также Зеленский отметил, что власти сосредоточены на подготовке контрнаступательных действий.

Ранее мы сообщали, что президент Германии принял Зеленского в Берлине.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL