Он назвал целью этих поставок возможность для Украины защищать себя на протяжении долгого времени.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели. Об этом он заявил на выступлении в Карловом институте в Праге.

Шольц подчеркнул, что Киеву предоставят современные системы ПВО, радиолокационные системы, а также разведывательные беспилотники. Он назвал целью этих поставок возможность для Украины защищать себя на протяжении долгого времени.

Шольц призвал союзников в вопросах поддержки придерживаться "умной стратегии" и согласовывать свои действия.

Ранее Шольц призвал к расширению Евросоюза.

Видео: YouTube / phoenix