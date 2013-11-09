Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели. Об этом он заявил на выступлении в Карловом институте в Праге.
Шольц подчеркнул, что Киеву предоставят современные системы ПВО, радиолокационные системы, а также разведывательные беспилотники. Он назвал целью этих поставок возможность для Украины защищать себя на протяжении долгого времени.
Шольц призвал союзников в вопросах поддержки придерживаться "умной стратегии" и согласовывать свои действия.
Ранее Шольц призвал к расширению Евросоюза.
Видео: YouTube / phoenix
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