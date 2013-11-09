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Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели

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Он назвал целью этих поставок возможность для Украины защищать себя на протяжении долгого времени.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели. Об этом он заявил на выступлении в Карловом институте в Праге.

Шольц подчеркнул, что Киеву предоставят современные системы ПВО, радиолокационные системы, а также разведывательные беспилотники. Он назвал целью этих поставок возможность для Украины защищать себя на протяжении долгого времени.

Шольц призвал союзников в вопросах поддержки придерживаться "умной стратегии" и согласовывать свои действия.

Ранее Шольц призвал к расширению Евросоюза.

Видео: YouTube / phoenix

Теги: канцлер германии, олаф шольц, поставки вооружения, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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