Шольц: Запад не примет навязанный Россией мир на Украине

По его словам, мир сейчас "переживает поворотный момент".

Запад не примет навязанный Россией мир на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, мир сейчас "переживает поворотный момент". Шольц также отметил, что со стороны НАТО не будет действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта. Однако канцлер считает, что сейчас важно донести важное заявление до президента РФ Владимира Путина.

Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее cоветник главы Минэнерго Украины назвала "Дружбу" рычагом давления на Венгрию.

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