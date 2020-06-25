  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:00
153
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу проинспектировал войска РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине

0 0

Министр обороны вручил медали бойцам, которые проявили героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российских военных, которые участвуют в  спецоперации на Украине. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Особое внимание политик уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации. 

На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях. 

Минобороны РФ

Руководитель министерства наградил медалями "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и орденами Мужества бойцов, которые проявили героизм, мужество и самоотверженность, выполняя боевые задачи.

Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: войска рф, инспекция, спецоперация на украине, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии