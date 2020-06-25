Шойгу проинспектировал войска РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщили на портале РИА Новости.
Особое внимание политик уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации.
На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.
Минобороны РФ
Руководитель министерства наградил медалями "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и орденами Мужества бойцов, которые проявили героизм, мужество и самоотверженность, выполняя боевые задачи.
Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".
Видео: Минобороны России
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