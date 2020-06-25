Шойгу проинспектировал войска РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине

Министр обороны вручил медали бойцам, которые проявили героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Особое внимание политик уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации.

На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях. Минобороны РФ

Руководитель министерства наградил медалями "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и орденами Мужества бойцов, которые проявили героизм, мужество и самоотверженность, выполняя боевые задачи.

Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России