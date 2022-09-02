Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности

Глава Минобороны РФ рассказал о замалчивании в ЕС и США безрассудных действий Киева.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до мировой общественности. Такое поручение чиновник дал коллега в рамках выступления на селекторном совещании военного ведомства. Эксперт заметил, что Вашингтон и Брюссель умышленно замалчивают обстановку, которая сложилась вокруг режимного объекта в Запорожской области. Этими действиями США и Евросоюз поощряют преступные и безрассудные действия украинских властей. Москва же предпринимает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасное функционирование ЗАЭС.

Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт добавил, что в случае дальнейших провокаций ответственность за возможные чрезвычайные ситуации на Запорожской атомной электростанции полностью ляжет на киевский режим.

Пушилин призвал "освободить все русские города".

Фото и видео: Минобороны России