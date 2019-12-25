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Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой
Сегодня, 15:56
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Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой

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В Минобороны РФ сравнили опасность от внешних и внутренних угроз.

Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой для государства. Такое заявление генерал сделал в рамках выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". По мнению военного эксперта, внешние угрозы для РФ понятны. Гость объяснил, что когда стране угрожают, Москва понимает, от кого исходит опасность и какое у противника есть вооружение и техника. В связи с этим разрабатывается стратегия противодействия и борьбы с агрессорами.

Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, сергей шойгу, территория смыслов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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