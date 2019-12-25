Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой

В Минобороны РФ сравнили опасность от внешних и внутренних угроз.

Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой для государства. Такое заявление генерал сделал в рамках выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". По мнению военного эксперта, внешние угрозы для РФ понятны. Гость объяснил, что когда стране угрожают, Москва понимает, от кого исходит опасность и какое у противника есть вооружение и техника. В связи с этим разрабатывается стратегия противодействия и борьбы с агрессорами.

Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет.

Фото: Минобороны России