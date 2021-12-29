Шойгу: часть масштабных военных учений будет завершена в ближайшее время

Мероприятия проводятся практически на всех флотах и во всех военных округах.

Часть военных учений армии РФ будет завершена в ближайшее время. Об этом в ходе совещания с президентом России сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, Вооруженные силы проводят мероприятия практически на всех флотах и во всех военных округах.

Учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, одним из главных учений являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Мероприятия проводятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Они начались 10 февраля и продолжатся до 20 февраля. Главная цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда военнослужащие РФ покинут территорию республики. По его словам, в ближайшее время у него состоятся переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых и будут определены сроки отвода войск.

Видео: Telegram / РИА Новости