Шойгу: более 1900 националистов с "Азовстали" уже сдались в плен

Ранее аналогичным образом поступили 1387 украинских морских пехотинцев.

Более 1900 украинских националистов с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Глава ведомства уточнил, что на сегодняшний день 1908 бойцов сложили оружие. Ранее аналогичным образом поступили 1387 украинских морских пехотинцев.

В результате действий вооруженных сил удалось вывести с территории предприятия 177 мирных жителей. В их числе были 85 женщин и 47 детей. Им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Ранее Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают.

Видео: Минобороны России