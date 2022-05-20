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Шойгу: ВСУ используют жителей городов как живой щит

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Украинские военные пытаются всеми силами задержать продвижение российских войск.

Украинские военные используют жителей городов как живой щит. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Он заявил, что вооруженные силы Украины пытаются всеми силами задержать продвижение российских войск. Шойгу подчеркнул, что военнослужащие не выпускают местных жителей из городов и населенных пунктов, используя их в качестве живого щита.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-28Н на Украине.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, живой щит, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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