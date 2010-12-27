Шнуров высмеял в стихах перепалку Михалкова и Богомолова

"Хрюкая, с бюджетного корыта, кормятся все фигуранты спора", - так звучит первая строчка нового творения музыканта.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение, в котором высмеял перепалку режиссера Никиты Михалкова с четой Собчак-Богомоловых.

"Хрюкая, с бюджетного корыта, кормятся все фигуранты спора", - так звучит первая строчка нового творения музыканта. Таким образом Шнуров намекнул, что работы как Михалкова, так и Богомолова оплачиваются из государственного бюджета. Отметим, что фильмы Михалкова спонсируются "Фондом кино", в свою очередь Богомолов является худруком государственного бюджетного учреждения культуры "Московского драматического театра на Малой Бронной".

Напомним, 13 сентября телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу в Москве. Не смотря на то, что торжество состоялось два месяца назад, общественность до сих пор обсуждает его. В рамках авторской программы "Ад пуст, все черти здесь", посвященной свадьбе Собчак и Богомолова, высказался и режиссер Никита Михалков. Он раскритиковал обряд венчания и катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас", на котором влюбленные приехали в ЗАГС.

Ксения не стала отмалчиваться и эмоционально отреагировала на критику в свой адрес. Она написала в своем Instagram "Роскошно все. И хлесткое название, и эффектные паузы, и цитаты великих каждые три минуты, и лирическая музыка, …и пафосный финал".

Богомолов заступился за свою супругу и написал, что он счастлив быть с Собчак, которая способна перевоплотиться из нежной и кроткой женщины в сексуальную и смелую.

Ранее Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".

Фото: Instagram / shnurovs, xenia_sobchak