Шнуров высказался о роспуске группы "Ленинград"

Музыкант отметил, что участники коллектива лишь обрадовались "выходу на пенсию".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не чувствует груза ответственности за роспуск музыкального коллектива. Он отметил, что участники группировки лишь обрадовались "выходу на пенсию". Об этом пишут РИА Новости.

О роспуске группы стало известно в мае текущего года. Тогда Шнуров заявил, что эпоха "Ленинграда" закончилась, и масштабный тур по городам России станет последним. Не смотря на это, музыканты продолжат выступать на корпоративах за внушительные суммы.

Сам певец не исключает возможность создания нового проекта. Однако пока говорить об этом рано. "Это же в планах, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", - заключил артист.

Ранее мы писали, что уральская певица покорила жюри шоу "Голос".

Видео:Youtube/ StarPro,Ленинград|Leningrad, Instagram/ shnurovs