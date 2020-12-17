Шнуров объяснил, почему задал такой вопрос Путину

Генеральный продюсер телеканала RTVI Серегй Шнуров объяснил, почему задал президенту Путину вопрос о русских хакерах, которые "не помогли" Дональду Трампу переизбраться на новый срок президента США.
Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала находится в Америке.
Сергей Шнуров, генеральный продюсер телеканала RTVI
Он подчеркнул, что отношения между РФ и США сейчас напряжённые, поэтому волнуют многих россиян.
Шнуров заявил, что вопрос придумал самостоятельно.
Ранее Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США.
Видео: YT / RTVI Новости
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