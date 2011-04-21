Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году

Глава украинского правительства объяснил, на что власти потратят средства.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что киевским властям потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году. Соответствующую статистику чиновник привел иностранным коллегам, выступая на мероприятии от Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Эксперт объяснил, что 17 млрд уз указанной суммы денежных средств пойдет на реализацию проектов по реконструкции.

Украина и дальше будет нуждаться в серьезной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме в более чем 55 миллиардов долларов США в 2023 году. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Шмыгаль добавил, что указанная сумма включает в себя также 3,5 миллиарда долларов ежемесячно. Этот уровень необходим на покрытие государственного бюджетного дефицита, а также 17 миллиардов долларов - на "срочные проекты" по восстановлению страны.

Шмыгаль: на Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов.

Фото и видео: YouTube / World Bank