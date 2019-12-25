Премьер Украины рассказал о том, какие эксперты прогнозируют инфляционные показатели.

На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания сделал глава местного правительства Денис Шмыгаль. Премьер-министр уточнил, что проект государственного бюджета предусматривает в следующем году предусматривает инфляцию в рамках макропрогноза экономики. По результатам мероприятия кабинет министров одобрил документ.

Экономика в 2023 году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

На текущий момент курс американского доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны за одну единицу валюты США. Минпросвещения включит в учебники по истории цели и задачи СВО.

Фото и видео: YouTube / КабМін