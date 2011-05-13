Строительство школы на 550 мест в Московском районе оценили в 1,5 млрд рублей

Все работы необходимо закончить не позднее 7 июля 2025 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство новой школы в Московском районе Петербурга. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,5 млрд рублей.

Заказчиком строительства выступил городской Фонд капитального строительства и реконструкции. Образовательное учреждение планируется возвести на ограниченной на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской улицей и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги (ОЖД). Оно будет размещаться внутри четырёхэтажного здания.

Согласно проекту, первый этаж школы займут гардеробы, кабинеты начальных классов, библиотека, столовая, медкабинет и 2 бассейна. На втором этаже разместят кабинеты для младшеклассников, спортивный и актовый залы, зал хореографии, кабинеты логопеда и психолога. Последние 2 этажа будут предназначены для обучения средних и старших классов.

Все работы необходимо закончить не позднее 7 июля 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 июля.

Добавим, что в районе Средней Рогатки планируется строительство сразу нескольких школ и детских садов.

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию участка Кронштадтского шоссе намерены выделить 3,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)