На школу с двумя бассейнами в Парголово выделят 2,5 млрд рублей

Новое образовательное учреждение достроят летом 2025 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство общеобразовательной школы в Парголово. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 2,5 млрд рублей.

Учреждение на улице Архитектора Белова будет рассчитано на 825 мест. Для учеников создадут не только комфортные кабинеты, но и 2 бассейна, столовую с обеденным залом на 450 мест, актовый и спортивный зал, учебно-производственные мастерские и помещения для кружков. Закончить строительство необходимо будет к июню 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 мая.

Ранее мы сообщили о том, что кожно-венерологический диспансер на улице Передовиков построят более чем за 600 млн рублей.

Фото: Piter.TV