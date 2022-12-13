Кожно-венерологический диспансер на улице Передовиков построят более чем за 600 млн рублей

В пятиэтажном здании будут оказывать специализированную помощь и диспансерное наблюдение.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на строительство здания ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 8" на улице Передовиков с разработкой разработку проектной документации. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 686,5 млн рублей.

В пятиэтажном здании будут оказывать специализированную помощь и диспансерное наблюдение. На первом этаже, помимо гардероба, будет находиться регистратура, дерматологическое отделение для детей и подростков, технические помещения. Второй этаж будет отведён под клинико-диагностическую лабораторию, третий – под венерологическое диспансерное отделение. На четвертом этаже разместят дерматологическое отделение для взрослых, отделение профилактических медосмотров. Наконец, последний этаж будет полностью предназначен для технических помещений.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 11 мая.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт пересечения проспекта Энергетиков и шоссе Революции оценён в 1,1 млрд рублей.

Фото: Pxhere