Жертвами торнадо в штате Айова стали шесть человек

Директор местного управления экстренных служб подчеркнул, что это самое худшее торнадо "за очень долгое время".

В воскресенье, 6 марта, стало известно о мощнейшем торнадо в штате Айова. Его жертвами стали шесть человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на директора местного управления экстренных служб.

Торнадо образовалось к юго-западу от столицы Айовы, города Де-Мойн. Оно передвигалось по центральной части штата. Пострадали от 25 до 30 домов. Торнадо вывернул из земли несколько деревьев. Директор местного управления экстренных служб подчеркнул, что это самое худшее торнадо "за очень долгое время".

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Видео: Youtube/Stas is Chasing