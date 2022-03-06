Жители Сахалина застряли на трассе из-за мощной метели

На участке дороги Озерское - Корсаков застряли несколько автомобилей и рейсовый автобус.

В Корсаковской районе Сахалинской области автомобилисты застряли на трассе из-за сильной метели. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 марта, на участке дороги Озерское – Корсаков. Пользователи соцсетей рассказали, что на трассе застряли несколько автомобилей и рейсовый автобус. На кадрах видно, как автомобили стоят в две колонны.

Пресс-служба администрации Корсаковского района сообщила, что на место выехала бригада дорожников. Они должны расчистить заснеженный участок трассы. В мэрии уточнили, что проезды открыты во всех направлениях.

Ранее мы сообщили, что ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге.

Видео: Telegram/ЧП Сахалин