В СМИ сообщили о гибели самого преступника.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Плимуте, расположенного в юго-западной части Англии. Об этом сообщили британские правоохранительные органы из графств Девон и Корнуолл. В местных СМИ уточнили, что по их сведениям одной из жертв стал сам преступник. Также погибли две женщины и двое мужчин, которые скончались на месте инцидента. Еще один пострадавший скончался в больнице. В Times уточнили, что одной из жертв стала пятилетняя девочка.

В полиции подчеркнули, что не связывают инцидент с террористической деятельностью. К ночи оперативники оцепили место происшествия. До утра в районе будет перекрыта дорожная сеть. Ведется расследования по факту стрельбы. Разыскиваются очевидцы, снимавшие все на мобильные устройства.

Одна из свидетельниц событий рассказала прессе о том, что злоумышленник "вышиб" дверь в доме, после чего застрелил девочку и ее мать. Во время дальнейшего бегства мужчина ранил или убил еще нескольких человек, вышедших на улицу для выгула собак. В Guardian полагают, что преступление совершено на почве "семейного конфликта". Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, включая его мать.

В Ленобласти пенсионер выстрелил в соседа по дачному участку.

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