Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении, посчитав ее аккаунт фейковым

Американскую актрису Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении Bumble, посчитав ее аккаунт фейковым. Об этом исполнительница главной роли в фильме "Основной инстинкт" рассказала сама в Instagram.
Актриса написала, что пользователи приложения начали жаловаться на ее страничку администраторам. Они не верили, что это может быть настоящий аккаунт. После появления поста подписчики Шэрон Стоун в комментариях признались, что не могли и предположить, что голливудская звезда пользуется дейтинг-приложением.
Ранее мы писали, что Шэрон Стоун повторила знаменитое движение из картины "Основной инстинкт".
Фото: Instagram / sharonstone
Видео: YouTube / GQ Germany
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