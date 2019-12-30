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Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении, посчитав ее аккаунт фейковым

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Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

Американскую актрису Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении Bumble, посчитав ее аккаунт фейковым. Об этом исполнительница главной роли в фильме "Основной инстинкт" рассказала сама в Instagram.

Актриса написала, что пользователи приложения начали жаловаться на ее страничку администраторам. Они не верили, что это может быть настоящий аккаунт. После появления поста подписчики Шэрон Стоун в комментариях признались, что не могли и предположить, что голливудская звезда пользуется дейтинг-приложением.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун повторила знаменитое движение из картины "Основной инстинкт".

Фото: Instagram / sharonstone

Видео: YouTube / GQ Germany

Теги: блок, приложение, шэрон стоун
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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