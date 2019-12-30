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Актриса Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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Трампа артистка считает "хвастуном".

Актриса Шэрон Стоун сравнила президента РФ Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа в интервью GQ.

Стоун считает, что Путин руководствуется ся лучшими интересами своей страны, а Трампа актриса назвала "хвастуном", который не относится с должным уважением к своему посту. Шэрон Стоун назвала Путина "по-своему сильным лидером".

Актриса также сомневается, что в этом году Трампа переизберут на новый срок.

Ранее Шэрон Стоун забанили в дейтинг-приложении, посчитав ее аккаунт фейковым.

Теги: путин, шэрон стоун
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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