Шеф Пентагона призвал осудить и изолировать ХАМАС

Ллойд Остин рассказал о том, что ХАМАС - это не вся Палестина.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, говоря об эскалации регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, заявил журналистам о том, что что сейчас для мира не время занимать нейтральную позицию. Соответствующее заявление американский чиновник в ходе выступления на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом. Иностранный министр призвал осудить и изолировать палестинское радикальное движение ХАМАС.

Сейчас не время для оправданий тому, для чего нет оправданий... все, кто желает продолжительного мира и безопасности в этом регионе, должны осудить и изолировать ХАМАС. Ллойд Остин, глава Минобороны США

В Минобороны США уточнили, что члены ХАМАС не представляют официальную позицию всего народа Палестины.

Пентагон: США смогут одновременно поддерживать и Израиль, и Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Now