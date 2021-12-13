Глава Калужской области не смог назвать точных сроков.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о готовности западных автомобильные производителей вернуться в Россию уже в ближайшее время. Соответствующей информацией чиновник поделился на полях Петербургского международного экономического форума, выступая в рамках интервью для журналистов "РИА Новостей". Эксперт заметил, что говорит о работе иностранных компаний в регионе его ответственности. На данный момент там находятся три предприятия - "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво".

Трудно говорить о сроках, потому что это очень сложный, комплексный процесс. Владислав Шапша, глава Калужской области

Эксперт подчеркнул, что части авто компаний вряд ли удастся вернуться к предыдущей полноценной деятельности в регионе до конца 2022 года.В основном работа предприятий остановились из-за разрыва логистических цепочек, а также проблем с поставками комплектующих деталей.

Стало известно, что готовятся изменения правил для получения водительских прав.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости