Стало известно, что готовятся изменения правил для получения водительских прав

По словам Понарьина, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ГИБДД ожидает в 2022 году.

Стало известно, что в России изменятся правила получения водительских прав. Об этом на ПМЭФ-2022 17 июня заявил замначальника ГИБДД РФ Олег Понарьин.

По словам Понарьина, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ГИБДД ожидает в 2022 году.

Напомним, что правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения. В статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесли изменения. Проект направлен на сокращение ДТП на дорогах. Поправки были сделаны с целью допускать к управлению авто только хорошо обученных водителей.

Ранее в 2022 году россияне получили налоговые вычеты на сумму более 267 млрд рублей. Глава ФНС рассказал об ускоренном возмещении вычетов.

Фото: Piter.tv