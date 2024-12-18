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Шайба Свечникова помогла "Каролине" разгромить "Айлендерс"

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Хоккеист набрал 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" разгромила "Айлендерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 31 матч и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Михеева принесли "Чикаго" победу над "Вашингтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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