Шайба Свечкова принесла "Нэшвиллу" победу над "Айлендерс"

На счету хоккеиста 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Айлендерс" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков помог своей команде добиться успеха. Россиянин стал автором победной шайбы в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне Федор Свечков провел 48 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Сергачева помогли "Юте" разгромить "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET