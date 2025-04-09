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Шайба Свечкова принесла "Нэшвиллу" победу над "Айлендерс"

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На счету хоккеиста 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Айлендерс" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков помог своей команде добиться успеха. Россиянин стал автором победной шайбы в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне Федор Свечков провел 48 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Сергачева помогли "Юте" разгромить "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, федор свечков, хк нью-йорк айлендерс, хк нэшвилл предаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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