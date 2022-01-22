Гол и две передачи Сергачева помогли "Юте" разгромить "Сиэтл"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Юта" одержала разгромную победу над "Сиэтл" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Клейтона Келлера и Ника Шмальца.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 73 матча и набрал 51 (15+36) очко.

Ранее Трамп назвал Александра Овечкина "великим хоккеистом".

Видео: YouTube / SPORTSNET