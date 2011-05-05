Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

Россиянин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота соперника во втором периоде. Этот гол стал для него третьим в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего за семь матче чемпионата Александр Овечкин набрал шесть очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET