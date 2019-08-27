Передача Барабанова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Филадельфию"

Форвард набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сан-Хосе" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отметился голевой передачей. Россиянин помог Эрику Карлссону открыть счет во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Барабанов набрал первое очко в четырех матчах.

Ранее мы сообщали, что гол Панарина не помог "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET