Гол Панарина не помог "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Коламбусом"

"Рейнджерс" уступил "Коламбусу" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором единственной шайбы хозяев. Россиянин отличится во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин набрал 12 очков в шести матчах. Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.
Ранее мы сообщали, что три передачи Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Лос-Анджелесом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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