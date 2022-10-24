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Гол Панарина не помог "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Коламбусом"

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Россиянин возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

"Рейнджерс" уступил "Коламбусу" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором единственной шайбы хозяев. Россиянин отличится во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин набрал 12 очков в шести матчах. Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что три передачи Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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