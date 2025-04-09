Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Вегас"

"Колорадо" одержал победу над "Вегасом" со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в середине второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 41 матч и набрал 32 (20+12) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Свечкова принесла "Нэшвиллу" победу над "Айлендерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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