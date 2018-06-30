Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон"

Форвард забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" одержал победу над "Эдмонтоном" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев и сравнял счет в матче.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел пять матчей, забросил одну шайб и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" уступил "Сент-Луису", Малкин отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET