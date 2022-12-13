Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" одержать победу над "Торонто"

"Ванкувер" обыграл "Торонто" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин открыл счет в конце второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 61 матч, забросил 29 шайб и отдал 26 голевых передач
Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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