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Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" одержать победу над "Торонто"

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На счету форварда 55 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Торонто" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин открыл счет в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 61 матч, забросил 29 шайб и отдал 26 голевых передач

Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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