Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев в третьем периоде. Он также отметился голевой передачей на Ти Джея Оши.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 59 матчей, забросил 35 шайб и отдал 25 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что две передачи Барбашева помогли "Вегасу" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET