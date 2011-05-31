Шайба Коваленко помогла "Колорадо" обыграть "Оттаву"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Колорадо" одержал победу над "Оттавой" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Николай Коваленко был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, открыв счет в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Николай Коваленко провел 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" уступил "Ванкуверу", Малкин набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET