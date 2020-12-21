Шахтеры урановых шахт Украины возобновили акцию протеста

На предприятии трудится около 5 тысяч работников.

Шахтеры урановых шахт В Кировоградской области возобновили акцию протеста. Об этом сообщает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Протестующие сотрудники "Восточного горно-обогатительного комбината" заблокировали автомобильное движение на трех междугородных трассах — они постоянно ходят туда и обратно по пешеходному переходу. Они выдвигают несколько требований - погасить долги по зарплате в размере 83 миллионов гривен и не выводить предприятия в режим простоя, который ввели с 7 декабря.

На предприятии трудится около 5 тысяч работников.

Ранее мы писали, что в центре Киева продолжается протест предпринимателей.

Видео: YouTube / ТСН