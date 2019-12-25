Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем предполагалось

Ученые проанализировали изменения воды в районе пролива Фрам.

За последние 20 лет Северный Ледовитый океан стал сильно нагреваться. Этот процесс был запущен еще в начале прошлого века.

Отмечается, что таять лед начал из-за поступления воды из Атлантического океана. Для этого ученые проанализировали изменения воды в районе пролива Фарм, что находится между и Шпицбергеном и Гренландией.

Выяснилось, что в потеплении виноваты в том числе соленые воды, они ускоряют таяние. Так, с начала прошлого века температура стала выше на два градуса. Морской лед при этом отступил из вод Северного Ледовитого океана, а соленость повысилась.

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