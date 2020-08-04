Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлен на второй сезон

Точной даты выхода у продолжения пока нет.

Сервис Amazon решил продлить сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает издание Variery.

Сюжет рассказывает о группе американцев, которые в 1970-е гг. занялись выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

Первый сезон сериала вышел 21 февраля этого года. Точной даты выхода у продолжения пока нет.

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Видео: YouTube / Amazon Prime Video