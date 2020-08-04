  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:22
251
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлен на второй сезон

0 0

Точной даты выхода у продолжения пока нет.

Сервис Amazon решил продлить сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает издание Variery.

Сюжет рассказывает о группе американцев, которые в 1970-е гг. занялись выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

Первый сезон сериала вышел 21 февраля этого года. Точной даты выхода у продолжения пока нет.

Ранее мы писали, что Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple.

Видео: YouTube / Amazon Prime Video

Теги: amazon, аль пачино, сериал
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии