Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple

До этого у актера были похожие сделки с Warner Bros и Paramount Pictures.

Киностудия Appian Way, принадлежащая голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, решила расширить сотрудничество с компанией Apple. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стороны подписали контракт, предполагающий совместное производство фильмов и телешоу. До этого у Ди Каприо были похожие сделки с Warner Bros и Paramount Pictures, однако они не касались создания телевизионных проектов.

Ранее стало известно, что Apple выделила 200 млн долларов на производство нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка"" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина выйдет на стриминговом сервисе компании, ее распространением займется Paramount Pictures.

Новый фильм Мартина Скорсезе является экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна. Действие развернется в 1920-х гг. История расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало в американском городе Оклахома. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР, которое отправляет туда своих агентов под прикрытием.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.

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