До этого он видел кадры протестов в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Музыкант и политик Сергей Шнуров снимет документальный фильм про протесты в Хабаровске. Об этом он рассказал во время прогулки по городу вместе с митингующими. Видео прогуливающегося с протестующими Шнурова появилось в телеграм-канале агентства "РИА Новости".

Музыкант рассказал, что видел кадры протестов в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и они его впечатлили. При этом он подчеркнул, что своей позиции у него пока что нет.

Я думал, что события настолько мощные, что придется лететь самому. Сергей Шнуров, музыкант и политик

Отметим, что Шнуров посвятил протестам в Хабаровске стихотворение, опубликованное на его странице в Instagram.

Ранее Шнуров прокомментировал сообщения о планах баллотироваться в Госдуму.

Видео: Штаб Навального в Хабаровске