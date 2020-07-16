Шнуров прокомментировал сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

С зимы 2020 года артист входит в Партию роста, возглавляемую уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал слова главы Партии роста, членом которой он является, о своем намерении баллотироваться на выборах в Госдуму. Слова Шнуров произнес в эфире телеканала RTVI, где артист занимает должность генерального продюсера.

Видимо, Борис Юрьевич Титов (глава Партии роста - прим.ред) попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее

Сергей Шнуров

Напомним, что Шнуров вступил в в Партию Роста зимой 2020 года.

Видео: Instagram/shnurovs