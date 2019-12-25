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Сергей Шнуров рассказал, почему перестал смотреть хоккей на стадионе
Сегодня, 14:49
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d_s_sarkisov

Сергей Шнуров рассказал, почему перестал смотреть хоккей на стадионе

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Ему непривычно следить за тем, как игроки носятся по льду.

Музыкант Сергей Шнуров в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым поделился впечатлениями от последнего визита на матч хоккейного клуба СКА.

"Ходил посмотреть хоккей на стадионе, на СКА. А у меня же астигматизм - я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду", - сказал Шнуров.

Напомним, 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги выступило с заявлением о досрочном завершении сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Фото: val1k.ru

Теги: ленинград, сергей шнуров, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Культура, Музыка,

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