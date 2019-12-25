Сергей Шнуров рассказал, почему перестал смотреть хоккей на стадионе

Музыкант Сергей Шнуров в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым поделился впечатлениями от последнего визита на матч хоккейного клуба СКА.

"Ходил посмотреть хоккей на стадионе, на СКА. А у меня же астигматизм - я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду", - сказал Шнуров.