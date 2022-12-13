Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич

Александр Вучич осмотрел сербское вооружение на торжественном мероприятии.

Сербское командование Вооруженных сил, а также военно-разведывательное агентство, Генеральный штаб и власти страны внимательно следят за ходом украинского конфликта, а также активно занимаются модернизацией собственной армии, так как эта задача важна исходя из условий современных боевых действий. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава государства Александр Вучич. Политик сегодня с проверкой осмотрел оружие, которое находится на службе у местных военных. В Сербии напомнили, что значительно усилили свои позиции при помощи поставок модернизированных танков и БТР.

Меня ежедневно оповещают о событиях на Украине и о том, какими методами и средствами ведется конфликт. Нужно следить за самым необходимым в конфликте, можете и здесь видеть наиболее полезное: от ЗРПК "Пацирь-С1", прямо за нами РСЗО, конечно - беспилотники.... Александр Вучич, президент Сербии

Сербия планирует закупить на Западе вертолеты Ми-35, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић, UNIVERSUM HD MEDIA / N.M.